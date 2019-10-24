Россиянам рассказали о пользе и вреде куриного бульона

Из-за изменившихся условий содержания кур польза куриного бульона может быть снижена. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, особенно не рекомендуется употреблять бульон, приготовленный из магазинного птичьего мяса, особенно если речь идет о первом отваре. Вместо этого лучше пить второй отвар, хотя в нем содержится не так много питательных веществ.

«Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре», — уточнила Соломатина.

Вместе с тем, по мнению врача, куриный бульон ценен высоким содержанием полезных для иммунитета аминокислот. «В курином бульоне содержится L-карнитин — вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества. <...> Специи выполняют и разогревающую функцию», — добавила Соломатина.

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