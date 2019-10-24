Раскрыты детали побега фигуранта дела «Нового величия» на Украину

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов смог сбежать из-под домашнего ареста и покинуть Россию, потому что браслет на его ноге не сработал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Гаврилов смог сесть на автобус и уехать из страны. Один из его адвокатов сказал, что фигурант обесточил квартиру. По данным «Медиазоны», 24 октября Гаврилова заочно арестовали и объявили в розыск.

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23 октября стало известно, что Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил политическое убежище на Украине.

Ранее в октябре двое фигурантов дела «Нового величия» попытались покончить с собой в зале суда. Адвокаты считают, что Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков решились на это от отчаяния. Суд отказался изменить им меру пресечения, тогда как другие обвиняемые находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В марте 2018 года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. В январе программу движения признали безопасной для власти — госорганы не нашли в листовках движения призывов к экстремизму. Фигуранты дела при этом находятся в списке террористов и экстремистов.

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