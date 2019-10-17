Появились подробности попытки суицида фигурантов дела «Нового величия» в суде

Адвокаты фигурантов дела «Нового величия» Александр Борков и Максим Пашков рассказали телеканалу «Дождь» о попытке суицида Руслана Костыленкова и Вячеслава Крюкова, которую те предприняли в зале суда.

По словам адвокатов, никто не предполагал, что обвиняемые находятся в тяжелом состоянии и могут попытаться покончить с собой. «Впечатление одно: только шок», — признался Борков.

Адвокат рассказал, что все произошло за доли секунды. Присутствующие очень испугались, а у фигуранток дела началась истерика. Борков добавил, что пол, лавки и стены «аквариума» были в крови. По его словам, приставы моментально отреагировали на произошедшее, вывели пострадавших из клетки и вызвали скорую. Представители обвинения и судья сразу покинули зал.

Защитники считают, что Костыленков и Крюков решились на это от отчаяния. Суд отказался изменить им меру пресечения, тогда как другие обвиняемые находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Вечером 17 октября Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков попытались покончить с собой в зале суда. Костыленков нанес себе раны после заявления «Мы все равно будем свободными!». Обоих обвиняемых госпитализировали.

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В марте прошлого года десять участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. В октябре приговоренного к 2,5 годам колонии Павла Ребровского отпустили под подписку о невыезде.

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