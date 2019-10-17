Фигуранты дела «Нового величия» попытались покончить с собой в суде

В зале суда попытку суицида предприняли двое фигурантов дела «Нового величия», среди которых помимо Руслана Костыленкова был также Вячеслав Крюков. Об этом сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик Telegram-каналу Daily Storm.

По его словам, Костыленков нанес себе раны после заявления «Мы все равно будем свободными!» После этого Дубовик закричала, из-за чего Пашков отвлекся и сначала не заметил, что Крюков тоже попытался покончить с собой.

UPD: Ранее сообщалось о четверых фигурантах дела, которые якобы пытались покончить с собой. Помимо Костыленкова и Крюкова среди них также были названы Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин. Эта информация не подтвердилась. Как пояснил RTVI адвокат Александр Лупашко, путаница произошла из-за того, что в «аквариуме» было много крови.

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В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. В октябре приговоренного к 2,5 годам колонии Павла Ребровского отпустили под подписку о невыезде.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения. Тем не менее, фигуранты дела находятся в списке террористов и экстремистов.

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