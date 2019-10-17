Фигурант дела «Нового величия» попытался покончить с собой в суде

Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Руслан Костыленков предпринял попытку суицида в суде. Об этом сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик в своем Telegram-канале.

Материалы по теме «На грани психоза» Как в России придумали идеальное уголовное дело об экстремизме — история «Нового величия»

В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.

15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. В октябре приговоренного к 2,5 годам колонии Павла Ребровского отпустили под подписку о невыезде.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения, однако в июне девятерых фигурантов дела внесли в список террористов и экстремистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru