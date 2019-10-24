Сын Абызова уехал в США с «большой личной трагедией»

Средний сын бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, так как в России его могли изъять органы опеки. Об этом экс-министр заявил в четверг, 24 октября, в ходе заседания Басманного суда в Москве, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — отметил Абызов.
По его словам, до этого мальчик жил и учился в России. При этом на данный момент он является несовершеннолетним, поэтому существовала вероятность, что во время отсутствия отца его могли забрать органы опеки.
Экс-министр добавил, что в настоящее время все его активы, в том числе средства на содержание двух несовершеннолетних детей от бывшей супруги, арестованы. «Я лишен возможности выплачивать им алименты, потому что все заблокировано», — пояснил он.
По данным РБК, всего у Абызова были арестованы счета и активы на сумму более 27 миллиардов рублей.
3 сентября сообщалось, что следствие обнаружило у Абызова офшорную кипрскую компанию, через которую он, предположительно, совершал мошеннические сделки.
Абызова арестовали в марте по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое похитило крупную сумму денег.