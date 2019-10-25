На десятках предприятий российского региона повысят производительность труда

В Самарской области 80 предприятий повысят производительность труда, сообщает «Российская газета». Принципы бережливого производства внедряются в рамках выполнения национального проекта.

Некоторые компании уже могут продемонстрировать эффект от повышения производительности труда. Например, на Средне-Волжском механическом заводе за счет внедрения бережливого производства время изготовления колпачков корпусов кумулятивных зарядов сократилось со 105 часов до шести мину. Как итог — выработка смены выросла примерно в полтора раза.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

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