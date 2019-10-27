В России рассказали о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что в Киеве не готовы к разведению войск в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пушков назвал готовность Киева к разведению сил нулевой. Сенатор также прокомментировал разговор президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами и отметил, что из-за этого встреча стран «нормандской четверки» «сдвигается в неясное будущее». Он отметил, что проведение саммита зависит от исхода спора Зеленского с ветеранами АТО (антитеррористическая операция, так украинские власти называли силовые действия против республик Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Зеленский устроил скандал, когда приехал в поселок Золотое в Донбассе уговаривать украинских добровольцев развести войска. Военнослужащий спросил у президента, планирует ли он встречаться с противниками «формулы Штайнмайера». Отсутствие разговора на тему отвода войск, по всей видимости, разозлило Зеленского. Он заявил, что служащие посчитали его «лопухом» и попытались увести от темы беседы.

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Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. ДНР и ЛНР несколько раз подавали сигнал о готовности, но Киев не отвечал.

Лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий выступил против разведения войск. Он заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать.

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