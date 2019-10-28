Виртуальная «Алиса» заявила об ошибке

Пользователи голосового помощника «Алиса» заявили о сбое в его работе и устройств с ним. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Яндекса».

В компании отметили, что специалисты работают над устранением сложностей. «У некоторых пользователей "Алиса" может вести себя не так, как нужно — уже стараемся вернуть все на свои места», — написали представители «Яндекса» в ответ на жалобы пользователей.

Виртуальный голосовой помощник «Алиса» был запущен в 2017 году. Он распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и благодаря запрограммированным навыкам решает прикладные задачи. По данным «Яндекса», месячная аудитория «Алисы» по состоянию на январь 2019 года составила 30 миллионов человек.

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