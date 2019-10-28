Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку бойцам полка Национальной гвардии «Азов» на фоне обвинений подразделения в терроризме со стороны американских конгрессменов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — заявил он.

Также министр рассказал, что посетил мобильный центр подготовки «Азова» в Мариуполе. Подразделение он назвал «одним из самых профессиональных и подготовленных» в украинской армии.

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19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему полк не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственным комитетом России против бойцов организации возбужден ряд уголовных дел.

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