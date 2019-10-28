На Украине призвали защитить националистов «Азова» от обвинений в терроризме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что борьба с признанием специального полка МВД «Азов» террористической организацией в США является одной из главных задач украинского государства. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению бывшего министра, вопрос непризнания «Азова» террористической организацией в США является вопросом государственной безопасности. Он призвал «защищать Украину и тех, кто ее защищает».

«Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг "Азов" признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине», — подчеркнул он. Климкин считает, что вопрос с признанием «Азова» террористической организацией может быть использован для внутренней дестабилизации страны.

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Ранее 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственным комитетом России против бойцов организации заведен ряд уголовных дел.

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