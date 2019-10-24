Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами

Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет украинская праворадикальная организация «Азов». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его интервью размещено на странице диппредставительства в Facebook.

По мнению Антонова, об этом свидетельствует инициатива ряда американских конгрессменов, касающаяся включения «Азова» в список террористических организаций. Посол напомнил, что на Украине произошел всплеск националистических настроений, и выразил опасение, что Киев вслед за прибалтийскими государствами начнет публично героизировать нацизм.

«Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и в странах Балтии», — сказал Антонов.

Материалы по теме Не хуже Бандеры Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны

В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций. В частности, стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, утверждал, что он тренировался в батальоне и носил связанную с ним символику. В «Азове» заявления американской стороны назвали информационной атакой на суверенитет и госбезопасность Украины

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией. В России против организации заведено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!