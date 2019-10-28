Американский баскетболист вспомнил детские страшилки о России

Американский защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер вспомнил о предубеждениях относительно России в США. Его слова приводит Sports.ru

Бэйкер рассказал, как в детстве смотрел фильм Рокки, где главный герой дрался в русскими. «И все дома говорят: "Ух, Россия — ужасное место". В реальности это такая же страна с такими же людьми, которые работают с девяти до пяти», — отметил он. Баскетболист добавил, что в России приобщился к новой для себя культуре.

26-летний Бэйкер летом этого года подписал контракт с московской командой. До этого он выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс».

22 октября канадский форвард омского «Авангарда» Роб Клинкхаммер рассказал о распространенных в Северной Америке предубеждениях относительно России. По словам хоккеиста, на родине его пугали отсутствием зарплат и безумными людьми.

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