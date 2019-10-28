Спасшая людей бортпроводница загоревшегося Ан-24 получила награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил бортпроводницу рейса, спасшую 43 пассажиров при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 27 июня 2019 года пассажирский самолет Ан-24 компании «Ангара» вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за того, что в полете у него отказал один из двигателей. Во время посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Командир воздушного судна (КВС) и бортмеханник погибли сразу, а второму пилоту удалось покинуть Ан-24 через аварийный выход.

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Бортпроводнице Елене Лапуцкой пришлось в одиночку организовывать эвакуацию пассажиров. Она смогла быстро открыть аварийные выходы и помогла людям выбраться из самолета. Благодаря этому никто из 43 пассажиров не погиб. Всего восемь человек попали в больницу.

В августе 2019 года с просьбой наградить бортпроводницу севшего в Нижнеангарске из-за аварии Ан-24 обратился заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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