Раскрыта опасность ночных перекусов

Прием еды в ночное время может привести к преждевременному старению, поскольку организм тратит силы на переваривание пищи, а не на восстановление и обновление клеток, сообщается на сайте Минздрава Московской области.

По словам главного врача Домодедовской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина, плотный ужин перед сном ведет к болезням ротовой полости, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, может привести к формированию тромбов и атеросклеротических бляшек, а от избытка глюкозы истончаются стенки сосудов.

Медик отметил, что ночные перекусы влияют на качество сна — сам он становится беспокойнее, а заснуть оказывается сложнее.

В сентябре россиян предупредили об опасности чрезмерного употребления сахара, которое ведет к образованию лишнего веса и повышает риск развития диабета.

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