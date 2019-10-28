Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 28 октября.

Всего, как следует из документа, к началу декабря число сотрудников составит 51263 человека.

По данным ТАСС, запрос на увеличение штата поступил от Генпрокуратуры в связи с появлением новых судебных органов.

В начале октября в России официально начал работать Второй кассационный суд общей юрисдикции. Это одна из девяти новых инстанций, созданных для пересмотра уже вступивших в силу судебных решений.

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