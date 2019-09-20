Путин повысил зарплаты дипломатам и госслужащим

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении заработной платы некоторым категориям государственных служащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На 4,3 процента с 1 октября будут увеличены зарплаты сотрудников Министерства иностранных дел и других дипломатических работников, а также федеральных гражданских государственных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и классными чинами.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте. Документ датирован 19 сентября.

В 2015 году Путин распорядился сократить зарплаты сотрудников своей администрации на 10 процентов из-за дефицита бюджета. В мае 2019-го стало известно о возвращении оплаты труда сотрудников АП на прежний уровень. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что факторов для увеличения зарплат госслужащих в стране пока нет.

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