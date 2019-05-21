Песков рассказал о зарплатах в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зарплата сотрудников администрации главы государства, сокращенная в 2015 году на 10 процентов, вернулась на прежний уровень. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 21 мая.

Он пояснил, что об увеличении речи не идет. Песков напомнил, что четыре года назад решение о сокращении принималось в связи с дефицитом бюджета. Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону, отметил он.

В ответ на вопрос об увеличении заработка госслужащих Песков указал на отсутствие необходимых для этого факторов.

Действие указа о сокращении зарплат для президента, премьер-министра, а также других лиц, занимающих отдельные госдолжности, продлевалось на 2016 год.

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