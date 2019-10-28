Казахстан согласился купить Sukhoi SuperJet при одном условии

Власти Казахстана готовы одобрить сделку по покупке российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), однако выставили Москве условие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, производитель SSJ100 — «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)» — ведет переговоры со второй по величине авиакомпанией Казахстана SCAT.

Авиационные власти страны готовы выдать разрешение на сделку лишь при условии дальнейшего продления разрешения на беспошлинный ввоз средне- и дальнемагистральных самолетов Airbus и Boeing на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нынешний документ действует до 2032 года.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о срыве сделки по поставке в Замбию одного самолета SSJ100 в VIP-версии.

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