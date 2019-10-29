Украина задумала перегнать Россию

Украина ставит перед собой цель в течении трех лет войти в топ-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business, который оценивает условия для ведения бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

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Он отметил, что в 2019 году Украина поднялась в рейтинге на семь пунктов и заняла 64 место. Однако украинский премьер считает такую позицию слишком низкой для страны, которая, по его мнению, имеет огромный потенциал.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, экономическая ситуация в стране улучшается. В частности, рост реального ВВП во втором квартале 2019 года составил 4,6 процента, а международные организации улучшили прогнозы экономического роста Украины в будущем году. Зеленский также напомнил и об улучшившихся позициях государства в рейтинге Doing Business, а также заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.

Россия в 2019 году заняла в рейтинге 28 место, поднявшись на три позиции. Между тем президент страны Владимир Путин еще в 2012 году поручал войти в топ-20 Doing Business к 2018 году. Выполнить эту задачу в поставленный срок не удалось, поэтому период ее исполнения продлили до 2024 года.

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