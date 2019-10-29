Зеленского встретили в Мариуполе баннером и песней про лоха

В Мариуполе кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл для участия в инвестиционном форуме, встретили песней «Я же не лох». Видеозапись опубликована на YouTube-канале украинского издания «Главред».

Неизвестные активисты растянули вдоль дороги в центре Мариуполя два ярко-зеленых баннера со словами Зеленского, которые глава государства произнес в ходе недавней встречи с добровольцами в поселке Золотое в Донбассе. «Мне 42-й год! Я же не лох», — написано на одном из полотен. Также участники акции включили на улице песню с аналогичными словами.

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26 октября Зеленский прибыл в поселок Золотое, где должен был состояться отвод украинских войск. Однако разговор с добровольцами не сложился. Президент упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении из-за его вопроса о том, собирается ли глава государства встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера». По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого хотят перевести с темы разведения войск, которое должно было состояться 7 октября.

1 октября Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

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