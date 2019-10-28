Кремль прокомментировал разговор Зеленского с украинскими добровольцами

В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 октября.

По его словам, диалоги, «которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть».

Песков выразил надежду на то, что украинский лидер заставит военные подразделения выполнять собственные приказы. По его словам, тогда можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе, а также о саммите в «нормандском формате».

Владимир Зеленский в субботу, 26 октября, прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должно было состояться разведение войск. Однако разговор с украинскими добровольцами не сложился. Президент Украины упрекнул одного из добровольцев в неподобающем отношении. По словам Зеленского, его сочли «лохом и лопухом», внимание которого легко переключить с важной темы — разведения войск.

Позже в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что Зеленский общался вовсе не с представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств, а с самозванцами.