Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия

Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране. Об этом в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, позиция лидера батальона, стремящегося не допустить разведение войск в Донбассе, доказывает, что настоящую политику Украины определяет не украинский лидер Владимир Зеленский, а Билецкий. «Пока первый позирует во фраке и белой бабочке в Токио, второй диктует правила игры», — резюмировал сенатор.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «Азов» не признает в Зеленском своего лидера и требует, чтобы он «давал им обещания и оправдывался». По ее словам, Киев начинает осознавать, что в Донбассе ему противостоит не Россия, а ультраправые группировки, в частности, батальон «Азов».

Ранее лидер Билецкий пригрозил украинскому лидеру перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов. По словам Билецкого, Зеленский, пытаясь развести войска в Донбассе, «сдает огромную территорию».

В субботу, 26 октября, президент Украины неожиданно прибыл в поселок Золотое, где хотел поговорить с военнослужащими на тему отвода сил и средств, которое ранее согласовали представители контактной группы на переговорах в Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор так и не состоялся.

На многих лидеров и участников батальона «Азов» в России заведены уголовные дела.

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