В России повредивший 10 автомобилей кусок детской площадки попал на видео

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В Екатеринбурге 10 автомобилей пострадали из-за оторванного от земли роллердрома, который летал из-за сильного ветра. Об этом сообщает издание E1. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Утверждается, что инцидент произошел на Заводской улице. На кадрах видно, что сильный ветер отрывает от земли роллердром, после чего конструкция поднимается в воздух и падает на припаркованные во дворе автомобили.

Директор управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин рассказал изданию, что объект еще не достроен, и, скорее всего, его не успели закрепить. Он предположил, что строительная компания компенсирует ущерб владельцам автомобилей.

Ранее 29 октября сообщалось, что в Барнауле сильный ветер перевернул остановку с двумя людьми, стоявшими под павильоном.

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