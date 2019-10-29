Порошенко обвинили в намерении возглавить протесты против Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан связывает массовые протесты против действующего лидера страны Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении», — заявил Богдан. По его словам, Порошенко активно старается стать лидером протестов, которые охватили украинские города.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

Комментируя акции под лозунгом «Нет капитуляции», Богдан сказал, что украинцы не понимают, что такое «формула Штайнмайера», и что «она должна быть прописана в [соглашении на] ответной встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины [об особом статусе Донбасса]». По его мнению, формула Штайнмайера представляет собой «определенную фикцию».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Порошенко в попытке стать лидером протестов в стране. По мнению украинского лидера, глава партии «Европейская солидарность» «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!