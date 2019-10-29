Савченко сравнила Конгресс США с российской Госдумой

Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко провела параллели между Конгрессом США и Государственной Думой России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой привет конгрессменам США. Хочу сравнить их с парламентариями Госдумы, которые когда-то приняли решение, что "Правый сектор" (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру») у них считается террористической организацией. Пускай они свои организации разбирают в России и в США, и там разбираются, кто у них террористы, а кто нет», — прокомментировала Савченко инициативу членов Конгресса по признанию полка МВД «Азов» террористической организацией.

Она подчеркнула, что служащие в этом полку люди «не берут отпуска и идейно верят в победу Украины». «Не США решать, какие у нас Вооруженные силы и из чего они состоят», — подытожила Савченко.

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Ранее в октябре 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан. Конгрессмены направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему полк не включен в список «иностранных террористических организаций».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственным комитетом России против бойцов организации заведен ряд уголовных дел.

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