ЦУМ расширил ассортимент и отметил рост продаж

В первой половине 2019 года продажи ЦУМа выросли на 12 процентов, а во второй, по данным на октябрь, увеличились на 25 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 29 октября.

Среди основных причин роста выделяются правильная ценовая политика — с 2016 года в ЦУМе действует политика «миланских цен» — и широкий ассортимент. Так, с 2016 года закупка ЦУМа увеличилась в два раза. Кроме того, в универмаге появляются эксклюзивные коллекции, созданные специально для ЦУМа брендами Loro Piana, Kiton, Dolce&Gabbana, Valentino, Ralph Lauren, Giorgio Armani и Balmain, а также лимитированные капсульные коллекции и коллаборации, такие как Valentino x Undercover, Stella McCartney Yellow Submarine, Nike x Off-White, Moncler x Palm Angels.

Также отмечается, что за последние 12 месяцев в ЦУМе появились новые марки, среди которых Brunello Cucinelli, Bape, Heron Preston, и открылись корнеры с аксессуарами и одеждой Louis Vuitton и Dior, Ralph Lauren Purple Label. Помимо этого, в магазине появилось первое в России пространство с мужской коллекцией Off-White, открылись обновленные пространства Bottega Veneta, Balenciaga, Moncler и другие.

Рост продаж наблюдается по всем категориям товаров, однако наиболее активно увеличивается спрос на мужскую и женскую обувь. Лидирующие по продажам бренды в ЦУМе — это Dolce&Gabbana, Valentino, Loro Piana.

Кроме того, продажи интернет-магазина ЦУМа — tsum.ru — поднялись на 77 процентов. По прогнозам аналитиков, по итогам года эта площадка обеспечит более 20 процентов всех продаж. В интернет-магазине клиентам доступны все виды оплаты, а также предзаказ вещей из коллекций будущего сезона.

В настоящий момент компания активно развивает детский ассортимент. С начала года продажи детских товаров выросли в 1,5 раза в универмаге и в 2,5 раза в интернет-магазине. На сегодняшний день в ЦУМе представлено более 150 брендов детской одежды, обуви и аксессуаров, цены на которые с начала годы были снижены. Сейчас цена на детские товары в ЦУМе примерно на 10 процентов ниже, чем на продукцию этих же брендов в Европе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!