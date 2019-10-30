В сети поделились неприличными воспоминаниями о школе

Пользователи Reddit рассказали о непристойных случаях в старших классах, свидетелями которых они стали. Тред с историями набрал больше четырех тысяч комментариев.

Многие ситуации были связаны с интимными отношениями. По словам юзера Anon577321, двоих старшеклассников временно отстранили от учебы из-за того, что они записали секс на камеру в классе, предназначенном для дистанционных занятий. Пользователь TalkOfSexualPleasure вспомнил, как девушка занялась с парнем оральным сексом за школьными автобусами. Пара не учла, что их было хорошо видно со второго этажа школы.

Комментатор 2cats0fucks рассказал, что некоторые в старших классах думали, что кукурузное поле рядом с их учебным заведением посещают инопланетяне, так как на нем регулярно появлялись круглые участки с примятыми растениями. Выяснилось, что пары ходят в поле заниматься сексом.

В некоторых случаях героями историй становились учителя. Picksandchooses вспомнил, как грудь одной из преподавательниц вывалилась наружу, когда она выступала на сцене перед всей школой. Assimilator82 поделился рассказом о том, как учитель по информатике случайно открыл порносайт во время урока.

Комментатор Nomadic_Pixel написал, что однажды столкнулся с ученицей, у которой внутри вагины оказался плеер iPod Nano. Она подошла к пользователю, чтобы спросить совета, так как он в то время преподавал сексуальное образование.

Ранее другие юзеры Reddit, когда-либо преподававшие сексуальное образование, назвали странные заблуждения своих учеников об интимной жизни. По рассказам пользователей, многие подростки не знали, как на самом деле происходит зачатие.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!