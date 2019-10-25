Учителя назвали самые нелепые заблуждения учеников о сексе

Пользователи Reddit, когда-либо преподававшие сексуальное образование, назвали странные заблуждения своих учеников об интимной жизни, с которыми им приходилось сталкиваться.

По рассказам юзеров, многие подростки не знали, как на самом деле происходит зачатие. «Мне пришлось объяснять, что в девочку не надо мочиться, чтобы она забеременела», — писал Adamsquishy. Комментатор SunnyCarol однажды беседовал с десятиклассницами, которые были уверены в том, что можно забеременеть после анального секса.

Юзер ET318 вспомнил, как ребенок поинтересовался, правда ли у лесбиянок сперма хранится в локтях. Пользователь SigKapEPA52 однажды имел дело с беременной 15-летней девушкой, которая думала, что если во время секса она будет сверху, зачатия не произойдет из-за силы притяжения.

Drunk-leprechaun рассказал о рассмешившем его вопросе школьника, который предположил, что женщины испытывают оргазм во время менструации. Некоторые дети имели неправильное представление о способах предохранения. Например, одна девочка, по словам юзера Sc246810, думала, что презерватив можно заменить спринцеванием напитком «Спрайт» после секса.

Ранее пользователи Reddit, работающие в медицинской сфере, раскрыли заблуждения пациентов, которых им приходилось лечить.

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