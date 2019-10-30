«Газпром» резко подорожал

Акции российской компании «Газпром» взлетели в ходе торгов в среду, 30 октября, на фоне решения Дании выдать разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бумаги компании начали расти еще 29 октября после объявления о заполнении газом трубопровода «Сила Сибири». В среду днем они пробили отметку в 260 рублей за акцию, достигнув максимума с 2008 года.

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Вечером рост котировок продолжился уже после того, как Дания объявила о решении выдать разрешение на строительство газопровода. Таким образом было устранено последнее препятствие для реализации проекта. На фоне этого стоимость бумаг поднималась до 265 рублей.

Дания 30 октября позволила прокладку в своей экономической зоне «Северного потока — 2», прошение о чем компания подала еще в 2017 году. Королевство стало последней страной, которая выдала соответствующее разрешение проекту.

В связи с затягивание выдачи разрешения «Газпром» допускал перенос срока сдачи проекта, который планировалось завершить до конца 2019 года. Однако даже с выданным разрешением компания теперь вряд ли успеет завершить строительство в срок, поскольку его не смогут начать до того, как соглашение вступит в силу. Это произойдет только в конце ноября, сказал европейский чиновник, курирующий энергетику. По его словам, сторонам по закону дается месяц на то, чтобы оспорить решение.

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