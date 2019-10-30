Банду Шишкана заподозрили в новых убийствах

Олегу Медведеву (Шишканову), известному как Шишкан и арестованному по подозрению в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, а также членам его преступной группировки вскоре могут предъявить новые обвинения в убийствах. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, Шишкана подозревают в устранении конкурентов по бизнесу и других воров в законе. Отмечается, что в 2006 году киллеры убили нескольких партнеров Шишканова, после чего все их активы перешли в собственность его преступной группировки.

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Следствие планирует вновь рассмотреть обстоятельства дела и выяснить, причастен ли к этим убийствам Шишкан.

Ранее в октябре сообщалось, что в Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишканом. В Следственном комитете заявили, что жертвами преступников стали подмосковный депутат и генеральный директор компании «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова и ее родственники — муж, сын и сестра.

Чтобы найти тела, пришлось раскопать две тысячи квадратных метров, работы длились 12 дней. Убитых нашли на глубине четырех метров. Предполагается, что они отказались передать в распоряжение членов банды земельные участки.

Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

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