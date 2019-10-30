Общавшегося с архангельским террористом подростка отпустили из СИЗО домой

Мосгорсуд решил не продлевать арест Кириллу Кузьминкину, которого в 2018 году обвинили в изготовлении самодельного взрывного устройства. Об этом в среду, 30 октября, его адвокат Сергей Ашанин рассказал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам правозащитника, обвиняемого отпустили из-под стражи в зале суда. Ему заменили меру пресечения на домашний арест до 30 января.

«У него 2 ноября истекал предельный срок — 12 месяцев содержания под стражей», — отметил адвокат. Уточняется, что следователь просил оставить подростка под стражей и продлить срок ареста на три месяца.

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Кузьминкина задержали в начале ноября 2018 года. В ходе обыска в квартире обвиняемого была обнаружена самодельная бомба. Против него возбудили дело по статье о незаконном изготовлении оружия, а также о незаконном приобретении, передаче, хранении, сбыте, перевозке или ношении оружия. По данным следствия, Кузьминкин поддерживал связь с подростком, который устроил самоподрыв в здании регионального УФСБ в Архангельске в конце октября 2018 года. Однако доказательств того, что они действовали в составе группы, обнаружено не было.

Взрыв произошел утром 31 октября. Злоумышленник, войдя в здание ФСБ, достал из сумки некий предмет, который взорвался у него в руках. Молодой человек погиб, три сотрудника ФСБ получили ранения. Позже бабушка подростка рассказала, что внук не хотел идти в армию, чтобы «не защищать богатых, которые в офшорах деньги держат и приватизируют народное богатство».

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