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Журналист попытался похвалить террориста и попал под шквал критики

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Абу Бакр аль-Багдади

Колумнист издания The Washington Post Макс Бут (Max Boot) был раскритикован читателями после того, как назвал покойного лидера ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади «не трусом». Журналист был вынужден отредактировать оригинальный материал, сообщает издание The Hill.

Многих пользователей сети возмутило выражение Бута. Они предположили, что сотрудник СМИ оправдывает самоубийство лидера, а также смерть нескольких его детей, которые погибли с ним при взрыве. Ряд читателей сочли, что журналист не оправдывает аль-Багдади, а лишь противостоит президенту США Дональду Трампу, который пренебрежительно высказывался в адрес главаря ИГ.

В своей колонке Бут поставил вопрос, был ли прав президент Трамп, называя аль-Багдади трусом в связи с тем, что тот совершил самоподрыв. «Строчка была удалена, потому что она непреднамеренно создала впечатление, что я считаю Багдади смелым», — пояснил журналист.

27 октября Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади; в данной операции, по его словам, был задействован спецназ США. Президент при этом поблагодарил за содействие Россию, Сирию, Ирак и Турцию, так как эти страны также боролись с ИГ.

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