Долги россиян поставили семилетний рекорд

Совокупная долговая нагрузка россиян (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов на 1 октября составила 10,6 процента, достигнув самого высокого уровня с июля 2012 года, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Банка России.
Финансовая нагрузка растет в основном благодаря необеспеченным потребительским кредитам. С начала года банки смягчили требования для выдачи ссуд, сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, в результате чего выросло количество займов, которые выдаются клиентам с и без того высоким показателем долговой нагрузки.
Доля кредитов, выданных гражданам, чей показатель долговой нагрузки превышает 60 процентов, начала расти в первом-втором кварталах 2019 года. По словам Даниловой, до этого «банки сохраняли стандарты (требования к заемщикам — прим. «Ленты.ру») на достаточно высоким уровне». Представитель регулятора добавила, что произошел резкий рост одобрения ссуд клиентам с долговой нагрузкой выше 80 процентов. Параллельно регулятор фиксирует рост просрочки по кредитам на ранних сроках.
В целом в России кредиты имеют 39,5 миллиона человек, что соответствует 54 процентам работающего населения. На 1 октября только 10,6 процента занятых в экономике жителей страны взяли ипотечные кредиты. Необеспеченные займы имеют 26,5 миллиона человек.
По данным регулятора, больше половины нынешних должников не имели кредитов по состоянию на начало 2015 года. В начале 2017-го обязательств не было у 45 процентов заемщиков. В настоящее время у большинства должников только один кредит, но их доля падает.