Россияне стали занимать больше денег

Средний размер потребкредитов августе 2019 года вырос на 12,7 процента — до 180,4 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Эксперты заключили, что рост зафиксировали во всех возрастных сегментах, однако ярче всего это проявилось среди заемщиков в возрасте от 60 до 65 лет (21,7 процента) и старше 65 лет (19,8 процента). Специалисты также установили, что самый большой средний размер займов — 229,6 тысячи рублей — зафиксирован у россиян в возрасте от 40 до 49 лет, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет — 85,6 тысячи рублей.

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Ранее во вторник, 24 сентября, стало известно, что больше всего кредитов в августе текущего года взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет. При этом самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тысяч рублей, а наибольший средний чек в 318 тысяч рублей отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.

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