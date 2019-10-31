62-летняя актриса сделала селфи в нижнем белье и восхитила фанатов

Американская актриса Мелани Гриффит, которой в августе исполнилось 62 года, опубликовала селфи, где она позирует в нижнем белье. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии актриса стоит перед зеркалом гардеробной в черном бюстгальтере, трусах с высокой талией и туфлях на каблуках. В описании Гриффит прорекламировала новую линейку нижнего белья The Kit, запущенную модельером Симоной Аруш (Simone Harouche).

Фанаты с восхищением отреагировали на публикацию Гриффит и сделали комплименты ее внешнему виду в комментариях. «Ты потрясающе выглядишь», «Сексуальная», «Такое тело — моя цель», «Очень стройная. Должно быть, ты каждый день тренируешься», — писали они.

В октябре еще одна актриса, 54-летняя Элизабет Херли, снялась в рекламе купальника собственного бренда Elizabeth Hurley Beach и удивила поклонников своей молодостью. «Вы вообще стареете?», «Удивительно молодо выглядишь, леди!» — восхищались подписчики.

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