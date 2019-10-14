54-летняя актриса снялась в рекламе бикини и удивила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в рекламе купальника собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Херли позирует в белом полосатом раздельном купальнике. «Моя любимая модель Lauren Bikini доступна в нашем бутике на Майорке, а также на сайте elizabethhurley.com», — подписала публикацию актриса.

Молодое тело знаменитости поразило поклонников. «Вы вообще стареете?», «Удивительно молодо выглядишь, леди!», «Как всегда выглядишь безупречно, Элизабет», «Какое тело! Ты все еще молода и прекрасна», — хвалили они в комментариях под кадром, собравшем сто тысяч лайков.

Это не первый раз, когда физическая форма Элизабет Херли впечатляет ее подписчиков. Так, в августе она выложила в соцсети фотографию, на которой она запечатлена в бассейне топлес. Состояние своей кожи она объяснила загаром до 9 часов утра и после 18 часов вечера.

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