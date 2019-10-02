Сын голливудской актрисы повторил фото матери топлес

Сын голливудской звезды Элизабет Херли Дэмиан опубликовал фотографию, где он позирует топлес — как его мать в прошлом. На его пост в Instagram обратили внимание журналисты Mirror.

На снимке 17-летний Дэмиан стоит вполоборота к камере и прижимает руки к обнаженной груди. Журналисты отметили, что у его матери есть похожий кадр. На нем Элизабет сидит в бассейне, прикрываясь руками, а фотограф снимает ее сверху.

Сходство увидели и подписчики молодого человека. «Генетика невероятная штука! Ты красивый мальчик и выглядишь прямо как твоя мама», «Прекрасное фото, Дэмиан. Боже, ты так похож на мать», «Копия Элизабет», — оставляли восторженные комментарии фанаты.

Это не первый раз, когда Дэмиан копирует свою мать. В июле он повторил легендарный наряд Элизабет Херли спустя 25 лет. Парень пришел на вечеринку по случаю запуска новой линейки бренда в Selfridges в черном пиджаке Versace, усеянном золотыми английскими булавками. Этот наряд напомнил один из самых знаменитых образов Элизабет — черное платье Versace, также скрепленное золотыми булавками, которое она надела на лондонскую премьеру фильма «Четыре свадьбы и похороны».

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