Мать повторила снимки дочери в купальнике и прославилась

Англичанка повторила пляжную фотосессию своей дочери и получила признание в социальных сетях. Об этом сообщает The Sun.

В прошлом году 21-летняя студентка Алекса Старк из Ньюкасла провела отпуск на семейной вилле в Испании вместе с подругами. После поездки девушки опубликовали в соцсетях множество фотографий, на которых они запечатлены в разных позах в купальниках.

Год спустя мать Алексы Бев отправилась на ту же самую виллу в компании своих друзей. Отдыхающие решили подшутить над детьми и сфотографироваться в точно таких же ракурсах, как девушки во время своих каникул. Так, копируя дочерей, на одном из кадров женщины сели на бортик бассейна, на другом — встали на фоне дома с поднятыми над головой руками, а на третьем — попозировали боком к камере в бикини.

Увидев фотографии, Алекса Старк решила поделиться ими в Twitter. «Моя мама и ее подруги полностью скопировали мои отпускные фотографии. Я вовсе не разозлилась, а, наоборот, восхитилась ими», — подписала студентка пост.

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Публикация стала вирусной и собрала более 25 тысяч лайков. Пользователей соцсети тоже порадовала шутка матери Алексы. «Это лучшее из всего, что я когда-либо видела», «Просто ору!», «Потрясающе», — комментировали они снимки.

В октябре сын голливудской звезды Элизабет Херли Дэмиан опубликовал фотографию, где он позирует топлес — как его мать в прошлом. На снимке 17-летний Дэмиан стоит вполоборота к камере и прижимает руки к обнаженной груди. В Instagram отметили, что у его матери есть похожий кадр. На нем Элизабет сидит в бассейне, прикрываясь руками, а фотограф снимает ее сверху.

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