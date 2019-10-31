Звезда «Трансформеров» появился в футболке с храмом Василия Блаженного

Американский актер Шайа Лабаф, сыгравший во франшизе «Трансформеры», сфотографировался в футболке с изображением храма Василия Блаженного. Снимок появился в Instagram-аккаунте журнала Aleim.

Фото появилось в преддверии премьеры фильма «Лапочка», сценарий к которому написан по биографии актера. На снимке Лабаф позирует лицом к камере, указывая пальцем в объектив. На нем черная футболка в винтажном стиле с красочным принтом: московский собор и надписи «Храм Василия Блаженного», «Собор Покрова Божьей Матери» и «Москва» старославянским кириллическим шрифтом.

Фото опубликовано @aleimmagazine

Этот же снимок попал в аккаунт Shia's Outfits, посвященный модным нарядам актера. Поклонники выразили свое мнение по поводу выбора Лабафа в комментариях. «Ты такой горячий!» — написала одна из них. «Скорей бы премьера», — подключилась другая. «Похож на зэка. Осталось собор и колокола на груди набить», — высказался русскоязычный юзер.

Одежду с надписями на русском языке неоднократно надевали и другие мировые знаменитости. Например, в августе 2018 года жена Джастина Бибера американская топ-модель Хейли Болдуин навестила священника и его семью в Лос-Анджелесе в свитшоте с принтом «Россия».

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