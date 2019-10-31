Умер бывший участник Billy's Band

Баянист Антон Матезиус, выступавший в составе группы Billy's Band, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом участники коллектива сообщили РИА Новости в четверг, 31 октября.

Причина смерти не уточняется. Матезиусу было 46 лет.

Музыканты подчеркнули, что для них новость о смерти Матезиуса оказалась полной неожиданностью: «Мы узнали о случившемся от друзей».

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Основатель Billy's Band Билли Новик прокомментировал сообщение о смерти бывшего коллеги в Instagram: «Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались».

Антон Матезиус родился в Ленинграде в 1973 году. Он являлся участником Billy's Band с 2001-го по 2016 год, помимо этого выступал в группах «Музыка Т», «Флирт» и Ad Libitum.