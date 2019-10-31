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Советник Трампа по России покинет пост

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Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его данным, Моррисона заменит Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Отмечается, что Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром, 31 октября, в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ранее исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе. По его словам, Моррисон сообщил юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

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