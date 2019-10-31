В Третьяковке открылась выставка работ юных художников «Поколения М»

Государственная Третьяковская галерея представит работы школьников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса, организованного компанией МТС. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

«Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект "Поколение М", и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ.

Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ.

«Проект "Поколение М", объединив в себе технологическую, профессиональную и методическую экспертизу партнеров проекта, уже открыл миллионам детей бесплатные онлайн-возможности для образования и стал эффективной площадкой для развития талантов. И для нас очень ценно, что Третьяковская галерея разделяет наше видение и вместе с нами предлагает все новые творческие инструменты для ребят со всей страны», — отметил президент МТС Алексей Корня.

МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.