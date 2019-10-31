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Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

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Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.

Американское издание обратило внимание на несколько кадров с видеорегистраторов местных автомобилистов. В частности, на одном из них присутствует Су-34 без крыльев, который, предположительно, в сентябре столкнулся с другим таким же истребителем. The Aviationist отмечает, что крылья у самолета были сняты, вероятно, заранее и истребитель принимал участие в военной кампании в Сирии.

В издании выражают недоумение по поводу того, почему для транспортировки таких самолетов не используется специальная техника, однако считают данное мероприятие забавным. Там же предполагают, что с высокой вероятностью перевозка Су-34 объясняется необходимостью ремонта или последующим использованием машины в учебных целях.

6 сентября два Су-34 столкнулись в воздухе в Липецке. Тогда же сообщалось, что с летчиков столкнувшихся самолетов Минобороны захотело взять деньги за ремонт.

17 января два Су-34 потерпели аварию на Дальнем Востоке.

4 июня 2015 года на авиабазе под Бутурлиновкой опрокинулся Су-34.

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