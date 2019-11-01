Суд отказал в эксгумации тела «пьяного» мальчика

В Кировской области суд отклонил ходатайство следователя об эксгумации тела ребенка, сбитого насмерть сотрудником полиции. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Life со ссылкой на имеющееся в редакции решение суда.

Во время проведения экспертизы в крови шестилетнего Вани обнаружили 0,51 промилле алкоголя, из-за чего СМИ прозвали его «пьяным» мальчиком.

Как отмечается, судья Уржумского районного суда не увидел в ходатайстве следствия об эксгумации обоснования того, как установление происхождения этанола в крови мальчика повлияет на ход расследования дела.

Трагедия произошла 13 июля в Уржумском районе Кировской области. Шестилетний Ваня съезжал с горки на велосипеде к перекрестку и попал под колеса Nissan Qashqai, за рулем которого находился майор полиции. В результате сильного удара мальчик отлетел на 17 метров и погиб. Позже стало известно об обнаружении в его крови алкоголя.

Судмедэксперт Уржумской ЦРБ Сергей Насонов, проводивший анализы крови погибшего ребенка, признал ошибкой наличие в организме мальчика этанола. По словам Насонова, он появился в крови из-за нарушения правил проведения судмедэкспертизы.

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