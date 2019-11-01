Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит квалифицированных кадров в стране будет только расти. Об этом глава государства рассказал в ходе телемоста с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек. По его словам, это приведет к потере сотен миллиардов долларов в российской экономике. Президент призвал «предпринимать энергичные усилия» для решения этой проблемы.

Российский лидер добавил, что проблема нехватки квалифицированных работников есть не только в России, но и на всем мировом рынке труда, в том числе в развитых странах Западной Европы.

В конце сентября сообщалось, что за последний год в России увеличился дефицит сотрудников на должностях, которые требуют высокой квалификации. Из-за этого кандидаты повышают зарплатные ожидания, а работодатели вынуждены платить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!