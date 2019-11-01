Бывший палач «Бутырки» назвал свою работу нестрашной

Бывший сотрудник СИЗО «Бутырка», исполнявший смертные приговоры, заявил, что казнить людей не так страшно, как кажется. Такое мнение он высказал в беседе с «Московским комсомольцем», комментируя предложение вновь вернуться к такому виду наказания после убийства ребенка в Нарьян-Маре.

«Я не знал, что именно совершил приговоренный. Никогда не старался узнавать. Мне это было неважно. Главное, что он был преступником, которого суд, государство и народ признали недостойным жизни», — сказал мужчина, имя которого не называется. При этом он предположил, что убийцу ребенка из Нарьян-Мара приговорят лишь к пожизненному заключению, даже если смертная казнь вновь будет введена.

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Тема возвращения смертной казни в последнее время активно обсуждается в связи с преступлениями в отношении детей. Последний подобный случай произошел в детском саду в Нарьян-Маре 31 октября. Денис Поздеев вошел в здание во время тихого часа и ударил ножом шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Известно, что убийца ребенка состоял на учете у нарколога. В ходе допроса Поздеев заявил, что напал на ребенка, потому что прочитал «заклинание» в книге, исполнение которого обещало бы ему «вечную и богатую жизнь».

Охранника, пропустившего убийцу в здание, задержали следователи. По данным СКР, сотрудник охранного предприятия «Святогоръ» должен был обеспечивать безопасность территории детского сада. Однако когда Поздеев позвонил в домофон, охранник сразу же открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей.

В России последняя смертная казнь была приведена в исполнение 2 сентября 1996 года. С тех пор этот способ наказания преступников не применяется, его альтернативой является пожизненное заключение.

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