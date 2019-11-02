Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Издание сообщает, что самолеты, сыгравшие ключевую роль в Каргильской войне, последний раз поднимутся в воздух в Джодхпуре (Индия), где в настоящее время расквартирована последняя эскадрилья, обладающая такими истребителями.

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India Today напоминает, «в последнем десятилетии с МиГ-27 случилось несколько инцидентов, сопровождавшихся крушением самолета».

В ноябре 2018 года бывший губернатор индийских штатов Мегхалая, Манипур и Уттаракханд и бывший полицейский комиссар Дели Кришен Кант Пол опубликовал в The Statesman колонку, в которой заявил, что Военно-воздушные силы Индии лидируют по числу аварий в мирное время с участием боевой авиации, а чаще всего инциденты происходят с советско-российскими самолетами МиГ.

Индия эксплуатирует МиГ-27 с 1981 года. По советской лицензии страна организовала собственное производство таких самолетов. Всего Индия располагала более 200 единицами МиГ-27. Основные проблемы в эксплуатации самолетов, наблюдаемые в последнем десятилетии, были связаны с двигательной установкой истребителя.

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