В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Городской совет Дрездена одобрил резолюцию о введении дополнительных мер по борьбе с неонацизмом и подъемом ультраправых настроений. Инициатива получила название Nazinotstand («НацизмуНеМесто»). Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «Би-би-си».

«"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема. Открытое демократическое общество под угрозой», — заявил предложивший резолюцию член городского совета Дрездена Макс Ашенбах.

Принадлежащий к левоцентристскому, выросшему на основе сатирического журнала «Титаник» движению ПАРТИЯ (Die PARTEI) Ашенбах заявил, что, по его мнению, политики недостаточно открыто и четко отмежевывались от ультраправых сил. «Мое предложение было попыткой изменить эту ситуацию. Я также хотел на голосовании узнать, что за люди заседают в совете вместе со мной», — рассказал политик.

В принятой резолюции говорится, что экстремистские ультраправые действия и заявления стали встречаться в Дрездене с пугающей частотой. Документ призывает город объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия, защите меньшинств и укреплении демократии.

Резолюция была принята 39 голосами против 29. Отказались голосовать в поддержку документа члены правящей партии христианских демократов, охарактеризовавшие его как акт чистого политического символизма, использующий слишком категоричные выражения.

Немецкий профессор политологии и специалист по ультраправому экстремизму Кай Арцхаймер, комментируя резолюцию, также назвал основную пользу от нее символической миссии, но заметил, что она может помочь в будущем привлечь больше средств на программы по борьбе с экстремизмом.

Дрезден считается столицей немецких ультраправых сил. Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» набрала здесь 27,5 процента голосов на сентябрьских выборах в парламент. В декабре 2014 года в городе также было создано и регулярно проводит демонстрации правопопулистское движение ПЕГИДА, выступающее против предполагаемой исламизации Европы.

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