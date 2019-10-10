Опубликован манифест напавшего на синагогу немца

Террорист, открывший стрельбу рядом с синагогой и убивший двоих человек в немецком городе Галле, опубликовал в интернете свой манифест, в котором объясняет причины теракта. Об этом сообщает таблоид Bild.

Основная часть документа — описание самодельного автомата, дробовика и гранат, изготовленных террористом. Далее он излагает план своего проникновения в синагогу и рассуждает о его изъянах. В конце текста он объясняет, что сначала хотел напасть на мечеть или на культурный центр антифашистов, так как они хуже охраняются, но решил атаковать синагогу, так как считает евреев членами «сионистского оккупационного правительства». Полиция полагает, что преступник придерживался неонацистских взглядов.

Убийца, 27-летний Штефан Балье, транслировал свое нападение онлайн. Перед началом атаки он заявил, что не верит в Холокост, а также назвал евреев причиной феминизма и массовой иммиграции.

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Неонацист не смог попасть в синагогу, где в этот момент находились десятки людей, потому что охрана заперла дверь изнутри. Он пытался проникнуть внутрь с помощью взрывчатки, но не сумел, после чего застрелил проходившую мимо женщину и бросил гранату через забор на еврейское кладбище. Затем он поехал в турецкую кебабную и убил продавца.

Вскоре после этого преступник вступил в перестрелку с полицией. Балье сумел оторваться от полицейских и угнал такси, ранив при этом водителя. Но уйти ему не удалось — его задержали на шоссе спустя короткое время после перестрелки.

О том, что личность преступника установлена, стало известно уже вечером 9 октября. Этот день Балье выбрал для нападения, так как на эту дату приходится Йом-Киппур — самый важный из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов.

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